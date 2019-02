Descrizione evento: Torniamo sul versante orientale dei Sibillini per un'escursione alla scoperta di sorprendenti panorami che spaziano dal Gran Sasso al mare, tra boschi, ampie praterie, antiche chiese e piccoli villaggi Prezzo adulti: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 400 m Tempo di percorrenza effettivo: 4.00 ore Lunghezza: 10 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 9:30 - Rifugio Garulla (Garulla Superiore), , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito