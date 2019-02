Descrizione evento: Una lunga escursione da sud a nord per attraversare il Parco San Bartolo: da Pesaro a Gabicce camminando tra boschi, falesie, strade di campagna e panorami dal mare agli Appennini! Conosceremo anche bellissimi borghi, come Fiorenzuola di Focara e Casteldimezzo, per poi arrivare a Cattolica da dove, col treno, torneremo a Pesaro! Percorso: Pesaro - Bocca di Lupo - S. Marina Alta - M. Castellaro - M. Brisighella - Fiorenzuola di Focara - Casteldimezzo - Tetto del Mondo - Vallugola - Gabicce. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 1 marzo. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € (servizio guida ambientale), 2,20 € (biglietto del treno) Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 600 m Tempo di percorrenza effettivo: 5:30 ore Lunghezza: 23 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale parcheggio di Via dell'Acquedotto, ore 8:45, Via dell'Acquedotto, 13, 61121 Pesaro PU, Italia, Pesaro

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 7:45 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito