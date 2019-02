Descrizione evento: L'evento "Essenze Femminili in Arte" è stato ideato per avere l'occasione di parlare della Donna, della sua evoluzione nella società, nell'arte e nella cultura nel mese dedicato storicamente a lei. La mostra verrà allestita presso lo "Spazio multimediale San Francesco" in piazza della Libertà a Civitanova Marche Alta. L'inaugurazione sabato 2 marzo alle ore 17.00 con la presenza della Dottoressa Loredana Finicelli. Seguirà alle ore 18.30 uno spettacolo a cura di Vanessa Spernanzoni dell' associazione Contemporanea 2.0 con la partecipazione della ballerina Alessandra Flamini. Successivamente la mostra resterà aperta dalle ore 16.30 alle 20.00 nei seguenti giorni: 3,9,10,16,17,23,24,30,31 marzo. Nello stesso luogo si susseguiranno 4 spettacoli in date diverse. Sabato 9 marzo alle 21.15 si esibirà Rossana Carretto in "Una donna impenetrabile". L'attrice interpreterà tre diverse tipologie di donne: la signorina Ada che sta aspettando il suo adorato fidanzato Adelmo, Azurra Bitossi Pallavicini una giovane donna ricca, filantropa e inguaribile snob ed infine Begona, una caliente e focosa donna spagnola. Tre figure femminili quindi cucite addosso ad una attrice un po' cantante,un po' ballerina, un po' sexy...molto clown. Domenica 17 marzo sara' la volta di "Anime" di Alda Merini con la regia di Loris Barzon. Lo spettatore in questa occasione sarà accompagnatsio in diverse stanze dove gli attori, attraverso le parole della poetessa, faranno rivivere le forti emozioni provate dalla Merini negli anni vissuti in manicomio. Sabato 23 marzo sarà la serata del Tango. Si svolgerà una conferenza sull'evoluzione della figura femminile nel Tango a cura del prof. Francesco Sagripanti e della Maestra Laura Francia . Ci sarà poi un momento di condivisione e interazione con il pubblico seguito dall'esibizione dei ballerini del Centro Studi Tango Ideal. Alla fine si chiuderà la serata con lo spettacolo dei maestri. Sabato 30 marzo incontro motivazionale "La strada nuova" di Simona Atzori. Lei, una pittrice e ballerina classica priva di braccia dalla nascita, racconterà, partendo dalla propria esperienza, come da una condizione di disagio si possano trovare la forza e lo stimolo per valorizzare ed esprimere i talenti che ogni persona possiede. Per tutte e quattro le serate degli spettacoli si potranno degustare ottimi vini e aperitivi delle "Cantine Fontezoppa" di Civitanova Marche Alta.