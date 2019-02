Descrizione evento: Arcana – Il Leone del Nuovo Orizzonte: Progetto espositivo interno all’evento internazionale LEONARDO The Immortal Light Luogo: Rocca di Montecerignone – Salone dell’Abbondanza Data inizio: sabato 23 febbraio 2019 Data fine: 15 luglio 2019 Orari apertura: domenica 10.00-12.00 15.00-18.00 Possibilità di apertura infrasettimanale per gruppi dietro prenotazione a 3467357328 E-Mail info info@andreadamontefeltro.it Artigliato ad uno sperone, la Rocca di Montecerignone domina, e sarà proprio da qui che, il 23 febbraio alle ore 11, avverrà il taglio del nastro per l'inaugurazione del nuovo percorso espositivo 2019 di Andrea da Montefeltro, scultore con all’attivo più di duecento opere e premiato nel 2013 dall’O.N.U con il Premio Internazionale della Pace nell’Arte. Organizzato dal Comune di Monte Cerignone, l'International Committee Leonardo da Vinci, Visit Sestino e la Pro Loco di Montecerignone, l'evento può vantare il Patrocinio del Centro per l’UNESCO di Firenze, oltre che di numerose provincie. Il progetto artistico “ARCANA – Il Leone del Nuovo Orizzonte” è un evento rientrante all’interno del progetto internazionale Leonardo The Immortal Light, dedicato alla commemorazione del Genio di Vinci a cinquecento anni dalla morte. Una mostra di utopia e meraviglia creata con la pietra del Montefeltro che si offre come eccellenza di una terra ricca di storia. La materia si trasforma in modo plastico, magistralmente guidata da un sogno che non sembra terreno. Le opere non sono mai descrittive, non copiano la natura, ma esprimono l’intuito di concetti storici e filosofici profondi, resi con ritmi personali, quasi un’opera musicale con note sconosciute, che non segue gli accordi classici, ma trova ugualmente un senso musicale definito, equilibrato e realizzato: non copia ma crea, non segue mode, ma cerca l’essenza delle cose e del pensiero che non si decompone nel tempo, che continua a resistere anche se il mondo cambia. In contemporanea sarà allestita una Mostra di abiti rinascimentali a cura del laboratorio sartoriale di Carla Betti rappresentanti le dame ritratte dal maestro vinciano create appositamente per l’anniversario. Inoltre per l'occasione, verrà aperto al pubblico, un piccolo Museo degli antichi mestieri che diverrà permanente presso la Rocca Feretrana. Organizzatori: Comune di Monte Cerignone International Committee Leonardo da Vinci Visit Sestino Pro Loco di Monte Cerignone Patrocini e Collaboratori Centro per l’UNESCO di Firenze Provincia di Pesaro e Urbino Provincia di Rimini Provincia di Arezzo Provincia di Mantova Provincia di Novara