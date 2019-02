Descrizione evento: ? Bimbi siete pronti a festeggiare il Carnevale al Museo? ?



Il Laboratorio creativo si propone di far vivere in maniera costruttiva e divertente la tradizionale festa del carnevale, comprendendo i vari aspetti che la caratterizzano. Far capire ai bambini le diverse possibilità di creare una maschera, con diversi materiali, che gli permetteranno di diventare qualsiasi personaggio si desideri.



? DETTAGLI:

Età: a partire da 5 anni (Bambini minori di 5 anni solo se accompagnati da un fratellino/sorellina maggiore o da un adulto)

Durata: 1h e mezza circa

Costo: 4€ a bambino

Luogo: MAM'S - Galleria d'Arte Contemporanea - P.zza Gramsci - Sassoferrato (AN).



? INFO & PRENOTAZIONI:

Happennines

+39 0732 956257 (tutti i giorni dalle 10-13 e dalle 14,30 alle 17,30)

iat.sassoferrato@happennines.it



LA PRENOTAZIONE E' OBBLIGATORIA ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE L'EVENTO