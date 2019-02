Descrizione evento: Corso teorico - pratico per conoscere e imparare a suonare le Campane Tibetane Armoniche.



Il suono delle campane tibetane porta armonia, rilassa la mente e ci riporta al nostro punto naturale di equilibrio.

Ascoltare questi Suoni diventa una forma di meditazione, che ci aiuta ad evolvere e ad alzare la nostra frequenza, portando ordine e pace.

Durante il corso verranno spiegate in maniera semplice le Leggi e i principi che sono alla base della fisica del Suono e la storia di questi millenari strumenti.

Ascolteremo e conosceremo i Suoni Armonici prodotti dalle varie campane e impareremo a risuonare con esse.

Impareremo varie tecniche per suonarle e come utilizzarle su se stessi per la meditazione, per ritrovare armonia, per aumentare la propria vibrazione in un percorso di crescita personale.

Scopriremo che la campana è un amplificatore del nostro essere e attraverso il suono ci permette, come uno specchio, di ascoltarci,di centrarci e di evolvere, trovando armonia e benessere.



Max 5 partecipanti. Necessaria prenotazione

Il corso si svolgerà dalle ore 10,30 fino le ore 18,00.

Ogni partecipante può portare la propria campana,se ne possiede già una e ce ne saranno alcune da provare.

Si consiglia abbigliamento comodo,coperta e cuscino.

Il corso è aperto a tutti coloro che si vogliono avvicinare a questi meravigliosi strumenti portatori di Armonia.



La partecipazione e la pratica consentono di accedere alla Formazione di Massaggio Sonoro Armonico tenuto da Albert Rabenstein.



Silvia Lastei,naturopata e floriterapeuta ha frequentato la Formazione in "Massaggio Sonoro Armonico" "Armonizzazione di gruppo" secondo il metodo di Albert Rabenstein del Centro de Terapia de Sonido di Buenos Aires



Ci sarà una pausa pranzo dalle 13 alle 14.30 per chi lo volesse c'è la possibilità di fermarsi a pranzo.



Per chi non sa dove sta Fonte della Serpe, cliccate questo link:

https://goo.gl/maps/94xHKTx2V762



Per informazioni costi e prenotazioni

Chiamare Silvia 373 7518889



Associazione di Promozione Sociale

FONTE DELLA SERPE

Via Flaminia Prima, 43

Osimo Stazione