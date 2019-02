Descrizione evento: 31 Marzo 2019



PASSEGGIATA SUL CONERO CON I NOSTRI AMICI ASINI, Regina, Ercolino e Napo, in compagnia della Ca' di Luna, Agricoltura Sociale.



Dalle ore 10.00 alle 14.00 Passeggiata in famiglia a passo lento, con i nostri amici Asini e con Ivonne Raffaeli Guida del Parco del Conero che ci accompagnerà alla scoperta del Conero:

Paesaggi tra Mare e Monti un bel modo per condividere un'esperienza magica!!!



ITINERARIO

1. Pian Raggetti

2. Grotte Romane

3. Pian Grande

4.Pian Raggetti (pausa pranzo, al sacco)

5. Badia di San Pietro al Conero (Chiesa dell’XI Secolo)



Tempo di percorrenza trekking 3h circa – dislivello 200mt - Lunghezza: circa 6 km



Incontro partecipanti al Parcheggio sommitale del Conero ore 9.30

PER PRENOTAZIONI CONTATTARE

CA' DE LUNA tel. 333.9458880 - 338.9042555 – 333.6367410

(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)

POSTI LIMITATI



Si consigliano scarponcini da trekking (comunque una scarpa comoda con una suola provvista di un carroarmato, cappello, binocolo e macchina fotografica, cioccolata, frutta secca, kway, acqua e necessario per il pranzo al sacco)



COSTO ESCURSIONE

7 euro bambini da 3 a 12 anni

10 euro adulti

Sconto fratelli 10%