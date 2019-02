Descrizione evento: Una giornata passata fra le bellezze storiche e naturalistiche della Val di Chienti insieme ad una guida turistica e una guida ambientale escursionistica. Uno spettacolare percorso attraverso i più significativi edifici sacri della Valle del Chienti per scoprire meravigliosi tesori di storia, di arte e di fede. Si aprirà inoltre uno spaccato decisamente sorprendente sui cosiddetti secoli bui: il Medioevo non è più lo stesso. Al pomeriggio piacevole escursione costeggiando il fiume Fiastra lungo un percorso ad anello tra le campagne di Urbisaglia. Per chi vuole, finale alla Norcineria La Centrale del Gusto per una gustosa merenda con i prodotti locali! Percorso: mattina: visita alle chiese di Santa Maria Piè di Chienti e San Claudio al Chienti. Pomeriggio: escursione Abbadia di Fiastra - Fiume Fiastra - Maestà - Urbs Salvia - Abbadia di Fiastra. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 16 marzo. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: Niki (Guida Ambientale Escursionistica): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org Filippo (Guida Turistica): cell. 3478269660, e-mail: filippo.manoni@hotmail.it Prezzo adulti: 15 € (servizio guida ambientale e guida turistica) Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 150 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 8 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Basilica di Santa Maria a Piè di Chienti, ore 9.30, Via Santissima Annunziata, 27, 62010 Montecosaro Scalo MC, Italia, Montecosaro Scalo

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 8:15 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito