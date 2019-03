Descrizione evento: Due appuntamenti per celebrare la giornata della Donna.

Domenica 17 marzo, conferenza a cura della Dr.ssa Daniela Paolini sulle "Regine guerriere". La storia per lunghissimi anni è stata narrata dagli uomini e per questa ragione sono poche le donne che hanno detenuto il potere comandando eserciti e occupandosi della cosa pubblica. Verranno raccontate le storie di alcune figure fra il leggendario e l'eroico, dalla Tin Hinan alla gloriosa Baoticea fino alla leggendaria Gudit ...quando il gentil sesso tira fuori le unghie!

Domenica 24 marzo, conferenza a cura della Dr.ssa Giuliana Proietti, psicoterapeuta: nel mondo della psicologia (scienza giovane) le donne hanno avuto pochissimo spazio per mettersi in luce e in questo ambito sono state create tante teorie volte a spiegare le ragioni dell'inferiorità femminile, data per assodata, piuttosto che fare ricerca per comprendere davvero la psicologia della donna. Ma le cose stanno veramente così? Verrà esaminata una serie di falsi miti che riguardano l'intelligenza, la seduzione, l'amore, la maternità etc