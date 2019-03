Descrizione evento: Domenica 17 marzo: INCONTRO CULTURA: Donne mitiche nella storia della cucina con Tommaso Lucchetti



Programma indicativo:

- 10:00: Benvenuto;

- 11:00: Lezione del Prof. Lucchetti;

- 13:00: Pranzo a tema



Tommaso Lucchetti, storico della cultura gastronomica e dell’arte conviviale.

Di formazione storico-antropologo dell’alimentazione è docente, curatore di mostre. Insegna Immagine e cibo nella cultura contemporanea all’Università di Parma (corso di laurea in Scienze Gastronomiche). Collabora presso musei, biblioteche ed istituzioni culturali per la ricerca e la valorizzazione di aspetti storici ed antropologici su cibo ed arti da mensa. Tra le pubblicazioni si ricordano le monografie Piatti reali e trionfi di zucchero (Retecamere, 2009), Storia dell’alimentazione, della cultura gastronomica, dell’arte conviviale delle Marche (Il Lavoro Editoriale, 2009), Il Poeta e la sua mensa (Il Lavoro Editoriale, 2012), Il sapore delle arti (Sistema Museale Provincia di Ancona, 2014), le Feste dello spirito (2015), il saggio Cucina ed arti plastiche per Cultura del Cibo (IV volume), a cura di Massimo Montanari per le Opere Enciclopediche Utet (2015). Tra gli antichi ricettari manoscritti recuperati e trascritti oltre alle carte di casa seicentesche del cardinal Bonaccorsi a Macerata, gli appunti ottocenteschi di Tommaso Zaccagnini di Staffolo, le note sette-ottocentesche di cucina e dispensa delle clarisse di Serra de’ Conti, le carte ottocentesche di Celeste Erard, moglie del musicista Gaspare Spontini; tra il recupero di testimonianze e memorie orali i volumi L’aratro, l’arola, l’aia (2008, sulle aree rurali delle vallate del Cesano e del Metauro), Solchi (2015, sul fermano), Memorie di cucina a Moie (2016), Falconara: Luogo di incontro. Tra i riconoscimenti ricevuti è stato premiato dalla Stampa Estera a Roma come Divulgatore Culturale della Gastronomia 2014.



Il tema dell’incontro

La sensibilità comune e l’immaginario collettivo ha spesso legato le donne alle occupazioni del cibo ed alle pratiche di tavola e fornelli, codificando nel tempo icone anche stucchevoli e stereotipate degli “angeli del focolare”, favorite anche da espressioni politiche e culturali di natura patriarcale e vocazione maschilista. Eppure se si cerca nella storia della cultura gastronomica e dell’arte conviviale di inquadrare e raccontare sul tema una specifica prospettiva dal punto di vista femminile anche in questo caso, come in moltissimi altri ambiti della conoscenza e delle espressioni creative, si riscontra una certa difficoltà nel trovare testimonianze e manifestazioni significative da parte di donne, e quindi ad assemblarne pensieri ed opere in un’antologia in grado di attraversare i secoli dall’Antichità al secolo scorso. Se difatti nel vitto quotidiano ordinario delle famiglie umili (la stragrande maggioranza) le donne erano spesso silenziose responsabili del cibo nelle case borghesi e popolari, nell’eccezionalità di pranzi e cene aristocratiche, come negli imponenti banchetti celebrativi, quando dalla sussistenza si volava verso la creatività, allora ecco che lo scettro della maestria veniva riconosciuto a signori cuochi, che con la loro fama lasciavano memorie e testi scritti della loro opera, a sedimentare la storia della civiltà gastronomica.

L’incontro vuole pertanto portare alla luce le personalità femminili eminenti che nel tempo hanno costruito mito, storia, cultura, nei percorsi tra dispensa, cucina e mensa. Si partirà dagli archetipi, nella teogonia pagana di Demetra/Cerere e Persefone/Proserpina, o in quelli sacri di Eva e della Madonna nel Vecchio e Nuovo Testamento, passando poi attraverso figure epiche di regnanti e monache dell’Antichità e del Medioevo; infine, a partire dal 1500, si arriverà ad autrici di ricettari manoscritti e testi a stampa, che hanno contribuito allo strutturarsi nella storia di un patrimonio universale e condiviso di saperi e sapori.





Per chi viene da lontano o per chi ha piacere di fermarsi ci sono le camere in blu!

Per vedere la lista completa degli eventi 2019 clicca qui: http://www.valdericarte.com/italiano/eventi/



Per arrivare a ValdericArte?

guardate le istruzioni sul sito: http://www.valdericarte.com/italiano/dove-siamo/

o cercateci sul navigatore o chiamateci!



La partecipazione all’evento è riservata ai soci e ai futuri soci dell’associazione culturale ValdericArte e i posti sono limitati. Il contributo per la giornata è di €35,00. Per i bimbi fino a 12 anni, i contributi sono ridotti della metà.



E’ richiesta la prenotazione obbligatoria tramite messaggio privato facebook al profilo https://www.facebook.com/mstellarossio alla pagina https://www.facebook.com/ValdericArte?fref=tso tramite telefono chiamando Stella al 328 33 80 906.



Per i primi 7 che prenotano un simpatico omaggio by “Peccati geniali”!





VI ASPETTIAMO A

ValdericArte Creative Residence,

Località Valderica, 8

Lamoli di Borgo Pace PU

www.valdericarte.com



Ad attendervi la luce di colori, natura, arte e una cucina che apre il cuore.