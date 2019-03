Descrizione evento: Un concerto originale durante il quale Cinzia Pennesi eseguirà al pianoforte, una sonorizzazione di Entr’acte di René Claire con le musiche di Erik Satie “Cinéma” e insieme al quartetto d’archi dell’Accademia della Libellulla, brani di Ennio Morricone CineMusic.



Cinzia Pennesi è sicuramente una donna che si è distinta e che è riuscita a emergere in un settore principalmente maschile, una delle poche donne ad essere Direttore d’orchestra in Italia. È anche una pianista e compositrice affermata, svolge un’intensa attività concertistica in Italia, Germania, Austria, Spagna, Inghilterra, Grecia, Romania, Svizzera, Malta, Russia, Marocco, Sud America, Corea e New York.

È stata Assistente musicale di Franco Mannino e assistente al Work-shop di Neville Marriner alla Carnegie Hall di New York. Ha diretto più di quaranta titoli i più recenti dei quali nel repertorio del novecento e contemporaneo (Mission- di Ennio e Andrea Morricone; Maria de Buenos Aires – A. Piazzolla; I due timidi – N. Rota per citarne alcuni). Spesso invitata in diversi programmi televisivi, ha diretto l’Orchestra Accademia della Libellula nelle quattro puntate andate in onda in diretta su RAI UNO del programma “Tutte donne tranne me” condotto da Massimo Ranieri curandone gli arrangiamenti musicali. Oltre all’ Accademia della Libellula, che ha fondato e dirige stabilmente, ha diretto l’Orchestra Sinfonica della Radio-Televisione Serba, l’Orchestra Sinfonica di Stato di San Pietroburgo, I Solisti Aquilani; l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, l’Orchestra del Centro Europeo della Musica per citarne alcune. Negli anni le sono stati assegnati diversi Premi e Riconoscimenti, per citarne i più recenti: Premio Creativamente – Presidenza Provincia Macerata (2007), Premio Marisa Bellisario – Fondazione Bellisario (2008), Premio Donna 2000 – Lyons Club Marche (2009).





Cinzia Pennesi– pianoforte

Accademia della Libellula

Angela Benelli – violino Lucrezia Sannipoli – violino Laura Pennesi – viola

Cecilia Biondini - violoncello



Al termine verrà offerta una degustazione enogastronomica in collaborazione con Terre di Serrapetrona e Osteria San Nicola.