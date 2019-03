Descrizione evento: che, direttamente da Isola della Scala - Verona, metterà in campo tutta la sua maestria per sorprendervi con le sue originali preparazioni in cui l' ingrediente principe, dall'antipasto al dolce, sarà il nostro riso vialone nano. L'ottimo cibo si accompagnerà anche alla sfrenata simpatia dei I FolKorati, che vi trascineranno nel clima di festa con tante battute e con stornelli fatti su misura...accompagnati da musica Folk! Il Menù:

Antipasti:

-verdurine fritte in farina di riso

-timballo di riso venere con ciauscolo e pecorino

Primo

-risotto alla rapa rossa formaggio monteveronese e mimosa fresca

Secondi e contorni

-bistecchine di coniglio fritte in farina di riso

-coniglio alla cacciatora

-insalata di finocchio, arancio ed olive ascolane

Dolce

-Rosomisù

caffe e digestivo

Vini abbinati

-Verdicchio doc e rosso igt Borgo Paglianetto

-Asti docg Banfi

Il costo è di € 35,00 All inclusive è possibile prenotare anche il menù pizzeria alla carta Potete prenotare al n. 0733226676 o al n. 3488718218