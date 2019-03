Descrizione evento: Un salotto allestito in un palazzo storico in cui vengono stuzzicati i sensi per spronare la donna a sentirsi sempre importante.

Ci saranno una coach, un'esperta della bellezza nell'arte, una delle più belle voci del cinema per rendere tutto più magico, il gusto e l'olfatto esaltati da uno dei più storici ristoranti delle Marche.



La voce: Luca Violini

La coach: Roberta Cesaroni

L'esperta della bellezza nell'arte: Sara Tassi

L'esplorazione del gusto è affidata al: Marchese del Grillo

La location: Palazzo Grizi

Organizzazione: Noi 3 (Roberta Cesaroni - Sara Tassi - Agnese Testadiferro)



DRESS CODE: ELEGANTE

POSTI LIMITATI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL NUMERO 3337423586

TICKET DELLA SERATA: 35 euro