Descrizione evento:

Dal 24 al 28 aprile ritorna a Corinaldo (An), la Festa dei Folli, l'evento di primavera più pazzo che ci sia. Spettacoli, mostre, mercati, concerti, pacchetti turistici e una serie di iniziative culturali dedicate a tutte le età.

Occasione da non perdere per passare un weekend in uno dei borghi più belli d'Italia e Paese Bandiera Arancione del Touring Club Italia.

L’evento per eccellenza che accende lo splendido borgo medievale di Corinaldo di mille colori, all’insegna della voglia di stare insieme, della spensieratezza e perché no, di un pizzico di sana follia.

Anche quest’anno verrà proposto un ricco programma di proposte culturali, artistiche e di spettacolo: cuore della manifestazione sarà la Musica con concerti rock, pop, street band, artisti di strada, fanfara dei bersaglieri, esibizioni in piazza band emergenti e dj.

Non potrà mancare la Crazy Run, la pazza e divertente corsa colorata attorno alle mura del borgo del 25 aprile, una gara che celebra la felicità e si rivolge a partecipanti di tutte le età.

Ovviamente il centro storico sarà impreziosito dai mercatini dell'artigianato locale, stand gastronomici, laboratori per bambini, il tutto come sempre ad Ingresso libero.

Informazioni e contatti su www.festadeifolli.it

Ingresso Libero





PROGRAMMA FESTA DEI FOLLI 2019 – DOVE C'E' MUSICA

24-25-26-27-28 APRILE – CORINALDO (AN)





Mercoledì 24 aprile





- ore 14.00 sino alle ore 20.00 Sapori di Primavera, mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici locali lungo il Corso fino alle ore 20.00;

- ore 14.00 sino alle 20.00, nel Torrione Porta del Mercato, Spunk: Laboratori Creativi ed Esperimenti per bambini;

- ore 15.00 per l'intero pomeriggio nella manifestazione: “Tanto di Cappello” - Spettacoli itineranti Artisti di Strada con “Ugo lo PuPazzo” di Simona Randazzoe il giocoliere Ewan Colsell;

- ore 17.00 Parata e Spettacoli del Gruppo Storico Combusta Revixi, sbandieratori e musici, con esibizioni itineranti lungo il corso cittadino e spazi della Festa;

- ore 17.30 Pinacoteca Comunale, rassegna “Segnalibro” presentazione del libro: “ Vasco Rossi. Una vita spericolata in equilibrio sopra la follia” , con l'autrice Vittoria Chiarenza;

- ore 18.00 Piazzale del Gioco del Pallone, apertura stand gastronomico;

- ore 19.00 nell'angolo della musica in Largo XVII Settembre, Concerto acustico dei Dew Drops;

- ore 21.00 sino alle ore 23.00 nei pressi del Piazzale del Gioco del Pallone “Osserviamo il Cielo”,

in collaborazione con l'Associazione N.A.S.A. Nuova Associazione Senigallia Astrofili, verrà realizzato un punto di osservazione celeste con telescopi;

- ore 21.30 Piazzale del Gioco del Pallone, Concerto della “Zio Rufus Sugar Band”, tributo

personalizzato a Zucchero Fornaciari;

- ore 23.30 Piazzale del Gioco del Pallone Discoteca ed Animazione con DJ Morru;





Giovedì 25 aprile





- ore 10.00 sino alle ore 20.00 lungo il Corso, Sapori di Primavera, mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici locali;

- ore 10.30 presso il Teatro Comunale “C. Goldoni”, Raduno Provinciale dei Bersaglieri, a seguire cerimonia commemorativa della Festa Nazionale di Liberazione;

- ore 12.00 Piazzale del Gioco del Pallone, apertura stand gastronomico fino a sera;

- ore 15.00 per l'intero pomeriggio nella manifestazione: “Tanto di Cappello” - Spettacoli itineranti Artisti di Strada con “Ugo lo PuPazzo” di Simona Randazzo e il giocoliere Ewan Colsell;

- ore 16.00 nel pomeriggio, Piazza X Agosto, concerto della Fanfara dei Bersaglieri “ A. La Marmora” di Jesi e Ostra;

- ore 16.00 Piazzale del Gioco del Pallone Crazy Run, la pazza e divertente corsa colorata lungo la cinta muraria di Corinaldo, con tanta musica e animazione a cura dello Staff di Radio Arancia Network;

- ore 17.00 nell'angolo della musica in Largo XVII Settembreconcerto pianoforte e voce di Luca Cerigioni;

- ore 17.30 Pinacoteca Comunale, rassegna “Segnalibro” presentazione del libro "La scrittura uccide" a cura della Carboneria Letteraria :

- ore 18.30 Piazzale del Gioco del Pallone, concerto Pop Rock dei “POP Deluxe” ;

Venerdì 26 aprile





- ore 21.00 presso il Teatro C. Goldoni, spettacolo teatrale:

“Nuvole, da Firenze ad Assisi con la libertà nascosta nella biciletta di Gino Bartali”

Una pièce teatrale in cui l’autore vuole “ricordare quella pagina straordinaria della nostra storia recente” che ha come protagonista il grande ciclista toscano; sembra infatti che Gino Bartali nascondesse nella canna della bicicletta documenti d’identità falsi destinati agli ebrei e ai rifugiati politici arrivati nella nostra terra, salvandoli così dalla deportazione nazista.

In particolare l’opera si sofferma sul ruolo avuto da Gino Bartali per la salvezza degli ebrei nascosti ad Assisi. “Il bene si fa ma non si dice”, così Gino Bartali disse al figlio Andrea quando gli raccontò del suo impegno a favore degli ebrei, facendosi promettere che non ne avrebbe mai parlato a nessuno.





Sabato 27 aprile







- ore 10.00 sino alle ore 20.00 Sapori di Primavera, mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici locali lungo il Corso;

- ore 14.00 sino alle 20.00, nel Torrione Porta del Mercato, Spunk: Laboratori Creativi ed Esperimenti per bambini;

- ore 15.00 per l'intero pomeriggio nella manifestazione: “Tanto di Cappello” - Spettacoli itineranti Artisti di Strada, “L'Alieno” degli artisti Marco Migliavacca, Alberto Fontanella e “Za & Ci Show”;

- ore 16.00 nel pomeriggio, Centro Storico, musica itinerante con la Banda Città di Corinaldo;

- ore 17.00 Sala Prove Corilab presso il palazzo comunale, Masterclass con il chitarrista “Cesareo”,

famoso chitarrista e compositore di Elio e le Storie Tese e dei Four Tiles – partepazione a numero chiuso con prenotazione, al termine verrà lasciato un attestato di partecipazione;

- ore 17.30 Pinacoteca Comunale, rassegna “Segnalibro” presentazione del libro “ I mattoidi italiani”, con l'autore Paolo Albani;

- ore 18.00 sino alle ore 23.00 nei pressi del Piazzale del Gioco del Pallone “Osserviamo il Cielo”,

in collaborazione con l'Associazione N.A.S.A. Nuova Associazione Senigallia Astrofili, verrà realizzato un punto di osservazione celeste, in particolare potremo osservare di giorno il sole con un telescopio particolare e quindi di notte, la volta celeste

- ore 18.00 Piazzale del Gioco del Pallone, apertura stand gastronomico fino a tarda sera;

- ore 21.30 Piazzale del Gioco del Pallone, concerto rock dei “Four Tiles”

La “cover rock band” milanese creata da Cesareo, il noto chitarrista di Elio e Le Storie Tese.

La formazione è composta anche da Stefano “Sebo” Xotta(chitarrista di grande esperienza e di pura matrice rock, che ha fatto parte della band milanese UTEZ e gli Scomunica), Roberto Gualdi (batterista che ha suonato con Lucio Dalla, la PFM e Dolcenera) e Guido Heinz Günter Block (cantante e bassista, che vanta collaborazioni con la band tedesca The Event, con Lauroja & The G-Zone, i NoiZe MAchine).

Il repertorio della band è all’insegna del rock più “classico”, spaziando da Lenny Krevitz agli ZZ Top, senza dimenticare icone come Eagles, Aerosmith, Queen, Rolling Stones e molti altri.

- ore 00.30 Piazzale del Gioco del Pallone Discoteca con DJ Marika La C;



Domenica 28 aprile

- ore 10.00 sino alle ore 20.00 Sapori di Primavera, mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici locali lungo il Corso fino alle ore 20.00;

- ore 12.00 Piazzale del Gioco del Pallone, apertura stand gastronomico fino a fine serata;

- ore 14.00 sino alle 20.00, nel Torrione Porta del Mercato, Spunk: Laboratori Creativi ed Esperimenti per bambini;

- ore 14.00 Piazzale Gioco del Pallone, Concerto Rock/Hard-Rock dei Nineteen Fourth ;

- ore 15.00 nel pomeriggio, Centro Storico, spettacolo itinerante della “ Funkasin Street band” ;

- ore 15.00 per l'intero pomeriggio nella manifestazione: “Tanto di Cappello” - Spettacoli itineranti Artisti di Strada, “L'Alieno” degli artisti Marco Migliavacca, Alberto Fontanella e “Za & Ci Show”;

- ore 16.00 lungo la scalinata “Io vivo sempre insieme ai miei Capelli”, gli Hair Stilist di Corinaldo presentano le acconciature folli, uomo donna.

Con il contributo di Gonario Coiffeur, Salone Unisex Valentina, Simone Hair Fashion, Parrucchiere Roberta e Heidi, Acconciature Marco, Daniela Curzi quality essence;