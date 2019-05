Descrizione evento:

Approccio alla guida su sentiero: tecniche e postura corretta per riuscire a guidare una mtb in modo "attivo". Il corso è aperto in generale a chi non ha problemi a mettersi in gioco e vuole acquisire maggiore sicurezza nella guida in fuoristrada (ma anche su strada) di una mtb (ma anche di una bici generica: gravel, bici da strada). Non è un corso specialistico: è rivolto a principianti o a veterani che credono che sia possibile migliorare nella guida, non per andare più veloci ma per essere più sicuri e trarne vantaggio in termini di appagamento e minore stress fisico-psicologico, in discesa come in salita.

Il corso si divide in 4 appuntamenti di 4 ore ciascuno e sarà tenuto da Massimo Meloni, Istruttore S.I.M.B. (Scuola Italiana di Mountain Bike).



Programma

LEZIONE UNO - Sabato 4 maggio 2019

2 ore di teoria presso il Centro di Educazione Ambientale del Parco di Fontescodella (Macerata):

• geometrie della mtb: come sono cambiate le cose nel corso degli ultimi 20 anni di evoluzione della mountain bike e come cambiano le cose cambiando modello di bicicletta.

• distribuzione del peso del biker su piano longitudinale e sul piano trasversale• postura del corpo.

• accorgimenti tecnici nella scelta di una mtb, nei componenti e piccoli segreti per superare problemi di stabilità e di aderenza.

2 ore di pratica presso Parco Fontescodella di Macerata, mettiamo subito in pratica quanto appreso:

• come mantenere il peso centrale in pianura, salita, discesa.

• frenata di emergenza su fondo non compatto o su fondo scivoloso.

• superamento di piccoli ostacoli: tecniche di sbilanciamento del peso sulla parte posteriore e/o anteriore della bici.

LEZIONE DUE - Sabato 11 maggio 2019

4 ore di pratica presso Parco di Collevario (Macerata):

• come gestire il peso in una curva senza sponda.

• frenata di emergenza su pendio.

• superamento di ostacoli: tecniche di sbilanciamento del peso sulla parte posteriore e/o anteriore della bici.

• accenno al bunny-hop.



LEZIONE TRE - Sabato 18 maggio 2019

4 ore di pratica presso Parco di Collevario (Macerata):

• guida in single track.

• curve strette in salita e discesa: la postura corretta del biker, il settaggio corretto della pressione delle gomme e degli ammortizzatori.

• superamento di un drop.

• accenno alla tecnica del salto.



LEZIONE QUATTRO - Sabato 25 maggio 2019

4 ore di pratica presso Pista Pino Torto (Frontignano):

Durante una mini escursione che partirà da Frontignano, approfitteremo per mettere in pratica quanto appreso nelle lezioni precedenti e scopriremo come cambiano le cose in montagna.



Requisiti minimi per la partecipazione

Tecnici:

- MTB gommata con pneumatici per uso in fuori strada (dotarsi di una camera d'aria di scorta).

- Freni collaudati e ben funzionanti (anche se non a disco purchè in grado di garantire un arresto sicuro).

- Parti meccaniche non usurate.

Personali:

- Si richiede minima preparazione atletica di tipo muscolare ed aerobico.

- Casco, guanti e occhiali obbligatori.



Informazioni generali ed iscrizioni

Il corso si attiverà con un numero minimo di 8 partecipanti (numero massimo 12 partecipanti).

Informazioni ed iscrizioni: activetourism@risorsecoop.it - 0733 280035.

Informazioni tecniche: 335 6361236.

Costo del corso: € 132 (Comprende: organizzazione, istruttore S.I.M.B., assicuazione infortuni personale)

Iscrizioni: invia un'email con i tuoi dati ad activetourism@risorsecoop.it ed effettua il bonifico

Indicazioni: Importo: € 132 - Intestazione: Risorse Cooperativa - Causale: Corso MTB 2018 - IBAN: IT 78 P 01030 13400 000001627305

Il corso è realizzato in collaborazione con WBike A.S.D.