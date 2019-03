Descrizione evento:

Il Parco del San Bartolo separa le spiagge di Pesaro da quelle di Gabicce e di Cattolica, un colle alto con falesie a picco sul mare ricco di emergenze storico naturalistiche. I Castelli di Fiorenzuola di Focara, Casteldimezzo e Gabicce Monte sorgevano a difesa dellíentroterra che si apre fino al Montefeltro e l'Appennino Romagnolo. Nell'escursione di oggi scopriremo alcune di queste ricchezze godendo di panorami insoliti tra il profumo delle ginestre in fiore, per arrivare ad un suggestivo balcone da dove godere il tramonto accompagnati da un gustosissimo pic-pic con prodotti della tradizione locale a km zero.

DURATA: 3 ore - DIFFICOLTA': T/E - DISLIVELLO: 250 m

Orario e luogo di ritrovo: ore 15:30 Parcheggio Fiorenzuola di Focara