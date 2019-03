Descrizione evento: ANDIAM PER ERBE Sabato 16 Marzo Fano

Eremo di monte Giove

Prima uscita del corso itinerante di etno-botanica, per imparare a riconoscere e utilizzare le “erbe buone”, commestibili e officinali, umili e generose “amiche” che, in tempi di carestia, hanno risparmiato ai nostri avi i morsi della fame e offerto un valido aiuto per piccoli e grandi malanni

A fine escursione, assaggio di torta salata alla borragine in scrigno di pasta brisée all’olio extra vergine di oliva.



Difficoltà: Facile

Dislivello: 200 metri Durata: 3 ore

Ritrovo: ore 15.00 Parcheggio Eremo di Monte Giove.

Info, prenotazioni e Guida: Claudia Fraternale tel. 327 0105774

Quota di partecipazione: 10 euro

Tesseramento CMV-USIP 2019: 10 €