Descrizione evento: Iniziamo alla grande la stagione primaverile! Escursione ad anello intorno ad Elcito, ai piedi del Monte San Vicino, nel giorno dell’equinozio di primavera con un super ospite: la luna piena! Doppio brindisi con dell’ottimo vino marchigiano e poi continua la camminata circondati dagli stupendi paesaggi del Monte Pereta! Percorso: Elcito - Monte La Pereta - Monte Vincola - Elcito. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 di mercoledì 20 marzo. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 10 € (servizio guida ambientale e vino) Prezzo bambini: 5 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 170 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 5 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Elcito, di fronte al Ristoro Il Cantuccio, ore 17:00, Frazione Elcito, 1, 62027 San Severino Marche MC, Italia, Elcito

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 15:30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito