Descrizione evento: La Primavera dell'Europa offre a tutte le scuole la possibilità di esprimere opinioni e riflessioni, ma è anche l'occasione per accrescere la consapevolezza su come i giovani cittadini europei possano unirsi alle istituzioni per migliorare il dialogo e la conoscenza degli sviluppi democratici in Europa. Durante l’evento verranno distribuite le bandiere europee e sarà chiesto agli studenti e agli insegnanti di appenderle e di postare le foto sui social media utilizzando l’hashtag #stavoltavoto