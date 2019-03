Descrizione evento: New Vocal Ensemble di Senigallia e Coro Gaudium Vocis di Terre Roveresche rinnovano una collaborazione musicale sempre più rivolta alla divulgazione delle opere del compositore senigalliese Marco Ferretti, autore recentemente ospite della giornata di apertura del Guidoneum Festival di Arezzo in occasione di 'Scritto e cantato!' incontro dedicato ai compositori italiani. Diversi gli appuntamenti in cantiere che vedranno impegnate le due realtà musicali a partire dal 28 marzo 2019 con in programma, a cura del New Vocal Ensemble, lo struggente 'Stabat Mater dolorosa' ispirato alla figura di Maria piangente ai piedi della Croce. A cura del Coro Gaudium Vocis diretto dal maestro Francesco Santini, risuoneranno invece le opere 'Messa Arcaica' per Coro misto a 5 voci a cappella con Soprano solo e 'Iustorum animae' per Coro spazializzato, lavoro basato su intensi episodi imitativi dove ogni cantore è 'solista e tutti' allo stesso tempo. L'appuntamento da non perdere è dunque per giovedì 28 marzo alle ore 21:15 presso la preziosa Chiesa Santa Maria Nuova in via Cosimo Betti ad Orciano di Terre Roveresche. L'ingresso è libero.