Descrizione evento: Due giornate da vivere immersi nella natura fra le bellezze del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa di Frasassi, tra paesi incastonati nella montagna, come Castelletta, Precicchie e i loro Santuari nascosti.

Programma

6 aprile 2019

Partiremo dalla sorgente di Gorgovivo (Serra San Quirico - AN) dove attraverso un sentierino costeggeremo il fiume Esino con il quale arriveremo in cima al Monte Revellone passando per la Valle dell'Abbondanza, alla ricerca delle grotte dove visse San Silvestro prima di rifugiarsi nell'antro dove poi costruì l'eremo di Santa Maria di Grottafucile. : Continuando ci troveremo a camminare tra le numerose fioriture del periodo, fino ad arrivare a Castelletta. Alloggeremo presso la Casa del Parco in formula appartamento. Alloggeremo presso la Casa del Parco in formula appartamento. La serata finirà al Planetario di Castelletta ,dove ,una esperta guida ci aiuterà a comprendere la volta celeste. Questo è uno dei pochi luoghi dove l’inquinamento luminoso non è presente, tempo permettendo, con le nozione avute andremo a osservare il “cielo di Aprile” per conoscere e riconoscere le costellazioni stellari sopra di noi.

7 Aprile 2019

Attraverso sentieri avvolti dalla vegetazione raggiungeremo il Santuario della Madonna della grotta incastonato dentro la montagna . Di seguito andremo nella Valle dei Moai, un ambiente selvaggio, dove la natura è riuscita scolpire dei volti nella roccia, che sembrano vigilare sulla valle sottostante. Raggiungeremo Precicchie, castello arroccato su un'altura che un tempo controllava il territorio tutt'intorno. Da lassù potremo osservare gli incantevoli panorami per ritornare al punto di partenza.

Alloggeremo presso la Casa del Parco di Castelletta in formula appartamento per una sola notte in stile rifugio, per avere modo di effettuare 2 escursioni ad anello full-day. Sarà però possibile, per chi volesse, partecipare anche a solo una delle due escursioni.

Importante:

si richiede di indossare scarponi da trekking e abbigliamento caldo e confortevole. E' necessario una giacca a vento impermeabile, medicinali personali, sacco a pelo (non obbligatorio) per il pernottamento e il pranzo al sacco del sabato.

Prezzo a persona € 50.00

Comprende : n. 2 escursioni con guida, n.1 cena, n. 1 colazione, n. 1 pernottamento,1 pranzo al sacco domenica e assicurazione medico/bagaglio.

Pochi posti disponili, per chi fosse interessato si consiglia di effettuare l'iscrizione entro giovedì 04/04/19

Contatti:

? +39 3288411560

? +39 3482811314

? +39 0732 3164

?zuzzurellandotramarcheumbria@gmail.com