Descrizione evento:

Dopo il premio come miglior spettacolo regionale FITA nella rassegna "Marche in atti" e il podio alle fasi nazionali di Genova, torna la divertente?? commedia del teatro LIoLÀ.

Uno spettacolo da non perdere.

Biglietto unico 8 euro

Info e prenotazioni 3200698821

teatroliola@gmail.com

Due donne, Katia e Sonia, ciascuna al nono mese di gravidanza e con un buon motivo per nascondersi, casualmente si incontrano e si scontrano in un angusto e buio sgabuzzino di un ospedale qualunque. Un’ora dopo, nella stessa stanza, due vagiti in sincrono squarciano l’aria: alle 5.45 del 12 agosto, contemporaneamente, vengono al mondo Giuseppe e Maria.

Nessun stupore, pertanto, se da quel giorno l’esistenza dei personaggi sembra inevitabilmente destinata a intrecciarsi, coinvolgendo in una rocambolesca serie di eventi, equivoci e colpi di scena,

Liberamente tratta da Indovina da chi andiamo a cena, di Donatella Diamanti, Amori im-perfetti, è una commedia frizzante, divertente e provocatoria, in cui naturalmente si parla d'amore, ma anche dell’intollerabile peso degli stereotipi e dei pregiudizi.

Pur tra gag e risate la commedia si trasforma in una pungente satira verso i danni provocati da una lettura pregiudiziale della realtà