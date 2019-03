Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: La wedding planner Eugenia Faini (titolare de L'Avverasogni) sarà a disposizione di tutte le future spose per consigli sui dubbi del matrimonio, fornirà una scaletta dei tempi da rispettare per le varie fasi della preparazione, darà 3 moodboard con 3 diversi temi e palette colori per prendere spunti e ispirazioni.



Oltre alla wedding planner, i futuri sposi, potranno conoscere tutte le proposte dei professionisti del settore presenti.



Location: Hotel Ristorante La Fonte - Portonovo

Orario: 10/19

Ingresso: GRATUITO





Vi aspettiamo numerosi!