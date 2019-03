Descrizione evento: Una facile passeggiata adatta a tutti ci farà scoprire i tanti gioielli di questo scrigno di bellezza che è la città di Grottammare. Saranno le atmosfere di inizio '900 a spiccare per prime con i caratteristici villini in stile Liberty del lungomare e, dopo aver attraversato la splendida Piazza Kursaal con il suo tripudio di palmizi e chiaro travertino, saliremo al vecchio incasato, per ammirare uno dei più famosi e meglio conservati borghi marinari delle Marche.

Tra i tanti scorci, uno più bello dell'altro, rimarranno senza dubbio impressi piazza Peretti con le meravigliose loggette affacciate sul mare, la chiesa di Santa Lucia e il lavatoio, la Torre della Battaglia che ospita i Musei dedicati agli artisti grottammaresi Pericle Fazzini e Giacomo Pomili detto “il Tarpato”, le caratteristiche grotte che danno il nome a Grottammare e i resti della Rocca costruita nel punto più alto dell'imponente falesia che sostiene tutto l'incasato.



Chiuderemo la passeggiata con l'aperitivo servito dall'Osteria Infinito

E' richiesta abitudine al cammino.



Distanza 2,5 chilometri.

Dislivello: 100 mt.

Tempo di percorrenza 2,5 ore (soste comprese)



Quota 20 eur (10 eur camminata guidata + 10 eur aperitivo)



Materiali e abbigliamento: Scarpe comode, cappello, abbigliamento comodo primaverile.

Età minima 10 anni.

___________________________________________________



Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp)



Ritrovo:

ore 14,45 Piazzale Parcheggio Stazione di Grottammare.

(link google maps https://goo.gl/maps/NgKUPNquX8r)



La quota comprende:

Guida Ambientale Escursionistica al seguito

Ingresso ai Musei

Aperitivo presso Osteria dell'Infinito (1 Calice di vino Rosso o Bianco, piatto di affettati selezionati)



La quota non comprende:



Quanto non scritto in “la quota comprende”

Eventuali consumazioni extra rispetto al menu proposto

___________________________________________________



Spostamenti: su mezzi propri.

Fine attività: h 18,30 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Passeggiata annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.



Foto: Dino Cappelletti