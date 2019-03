Descrizione evento:

Nell'ambito del festival "La Cupa Jazz 2019" che si svolge ad Ancona,

Fonte della Serpe, che collabora da anni alla realizzazione di questo evento, ospita SABATO 30 MARZO ad Osimo alle ore 22,00 il terzo appuntamento della rassegna con:

BALEANI_TANGHERLINI DUO

(chitarra e tastiera)

Serata speciale di sabato sera che si svolgerà

all' APS Fonte della Serpe di Osimo Stazione.

Baleani e Tangherlini duo, chitarra e tastiera che armonizzano suoni coinvolgenti e ricchi di improvvisazione, mettendo forte personalità anche in un classico standard jazz.

"Si rivelano finalmente al mondo in questa forma con il desiderio di concretizzare le loro idee attraverso il linguaggio musicale.

Il Baleani_Tangherlini duo necessita della musica e di chi ha voglia di ascoltarla.

Non e' una questione di generi ne di linguaggio, ma di opportunità che la musica improvvisata offre estemporaneamente, solo cosi allora uno standard jazz o un brano originale non e' mai uguale a se stesso.

Non sappiamo mai cosa facciamo, ma siamo certi che lo faremo."

Link evento su Fb:

https://www.facebook.com/events/1144437725716459/

Inizio concerto ore 22,00

Per chi vorrà fare aperitivo o cenare, Fonte della Serpe dalle ore 19,30 sarà lieta di proporvi alcuni piatti vegetariani preparati con prodotti di stagione a chilometro zero (gradita prenotazione).

Per info e prenotazioni:

373 7518889 (anche con msg whatsapp)

fontedellaserpe@gmail.com

Link posizione Fonte della Serpe su GoogleMaps:

https://goo.gl/maps/nDiK5FAA1B82

FONTE DELLA SERPE

Via Flaminia Prima, 43

Osimo Stazione

Ingresso soci Arci