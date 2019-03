Descrizione evento: Una serata live speciale che vede protagonista una tra le band maceratesi più apprezzate per la sua capacità di emozionare ed affascinare attraverso la contaminazione di musica, immagini, luci. I Metronhomme saranno sul palco del Politeama per questo progetto live, frutto della collaborazione tra Politeama e Officine Mattòli. Trasporteranno lo spettatore all’interno di sperimentazioni sonore ed atmosfere uniche, restituite attraverso il connubio di suoni, video, luci, immagini. Un live che presenterà ufficialmente il loro nuovo lavoro, “4”. L’ultimo album dei Metronhomme è un resoconto eloquente della sua stessa genesi, la testimonianza dei quattro anni necessari per comporlo, arrangiarlo e inciderlo: un percorso dove la musica ha preso corpo spontaneamente, in una forma libera da codici prestabiliti; in cui le diverse influenze dei 5 componenti emergono coerenti e dissonanti al tempo stesso, tra richiami progressive anni ‘70 (King Crimson, Genesis, Pink Floyd), escursioni jazz, interludi electro pop. Reduce da 3 album concepiti come colonne sonore di altrettanti spettacoli teatrali (L’Ultimo Canto di Orfeo – 2003, Neve – 2007, Bar Panopticon – 2010), stavolta la formazione maceratese ha costruito 11 brani capaci di parlare da soli, dipingendo autonomamente un’esperienza immaginifica e “visiva”. Un viaggio dove la forma canzone si smarrisce e poi ritrova inaspettati appigli, motivi ricorrenti e fili conduttori, all’insegna di un rigoroso piacere per l’esplorazione in cui riecheggia ancora la lucida follia di Orfeo, il protagonista del primo lavoro del gruppo. “4” è disponibile in formato vinile LP e nel canale YouTube dei Mentrohomme.