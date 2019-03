Descrizione evento: ???? Sabato 13 Aprile ????



Grandissimo evento in arrivo!!!



ESCLUSIVA

????C O N C E R T O L I V E D I A V O L O & A C Q U A S A N T A ??

??????????????????????????

????Dalle 18.00

Apericena di mare #PESCEFRESCO cucinato al momento!!

(Gradita la prenotazione ?? 338.3817547)



????Dalle 22.00

SPECIAL LIVE “IL DIAVOLO & ACQUA SANTA” ????????



Le migliori emozioni.. solo #BARILDUCAMONDAVIO

??????????????????????????

Special PARTNER

- Mille1Notte EVENTS

- Lucia MASCIOTTI Photography

??????????????????????????



Lo splendido staff delle migliori bariste vi aspettano..



Dove si trova

Piazza Matteotti n.1 Mondavio