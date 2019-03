Descrizione evento: Un Marzo carico di Sapori di Campagna! Scoprite il Menù degustazione Domenicale e l'Offerta Weekend con cena tipica il Sabato! per informazioni e prenotazione 0734 939012 e info@lacampana.it Un weekend in campagna per rigenerarsi dallo stress cittadino,

il Carnevale Marchigiano

e un menù di tipicità il Sabato sera! Sabato sera degustazione di tipicità: Buffet di verdure e sfiziosità Primi piatti: Scelta tra pasta reale in brodo e tagliatelle al ragù bianco Secondi piatti: Scelta tra fettine di maiale alla cappuccina e pollo al VinCotto Dessert del giorno: Rotolo alla crema di cioccolato Ed ecco le Offerte Speciali Marzo 2019 In camera matrimoniale Due giorni di Marzo nel Piceno: due notti a B&B x2= 150,00 Euro invece di 170,00 Euro; HB x2= 200,00 Euro invece di 220,00 Euro

Esplorando il Marzo nel Piceno: tre notti a B&B x2= 199,00 Euro invece di 255,00 Euro; HBx2= 290,00 Euro invece di 345,00 Euro Per i bambini: Junior (4/10 anni): Due notti a B&B 50,00 Euro; HB 70,00 Euro; Tre notti B&B 70,00 Euro; HB 95,00 Euro

Baby (1/3 anni): due notti B&B 20,00 Euro; HB 30,00 Euro; Tre notti B&B 25,00 Euro; HB 35,00 Euro ...E in camera quadrupla, offerta "Passano gli anni... ma sei sempre il pulcino di casa!". Per il bimbo più piccino, la tariffa base B&B è quella della fascia d'età inferiore Il trattamento di B&B comprende: pernottamento e colazione. Il trattamento HB vi dà inoltre la possibilità di cenare al nostro ristorante, con un menù di pensione a km0: scelta tra 2 primi, scelta tra due secondi, contorno caldo, buffet di verdure e dessert, bevande escluse. Per i Sabati di Marzo è previsto il Menù di degustazione tipicità che trovate più sopra.