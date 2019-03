Descrizione evento: Nell'incantevole location di Villa Salvati vivrete la Scozia d'800 tra balli, tradizioni, socialità, allegria e felicità.

Nella Vallesina tutto è pronto per farvi vivere una notte che si rivelerà un viaggio in una terra magica.



Lo spirito irlandese in una frase?

Be happy while you're living, for you're a long time dead!

(Sii felice mentre sei in vita perchè sarai morto per molto tempo)



Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Contatti utili: 3389627408 e 3803674415