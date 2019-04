Descrizione evento: DOMENICA 28 APRILE ORE 15,30 Il secondo di una serie di ITINERARI D'ARTE nella città di Sassoferrato, animati da una storica dell'arte che, in questa data, vi porterà alla scoperta di Pietro Paolo Agabiti, pittore ed architetto che ebbe i natali a Sassoferrato. Si partirà dalla Civica Raccolta d'Arte dove sono contenute tre opere dell'artista, le quali simboleggiano tre stadi del suo percorso artistico, dal Veneto fino all'arcaismo marchigiano ritrovato. Passeggeremo poi fino alla Chiesa di San Pietro, attraversando i suggestivi vicoli del Castello, per ammirare una ex-pala d'altare oltre ad un'opera scultorea tipica nel suo stile ceramico. Ci sposteremo poi nella zona borgo per visitare la Chiesa di Santa Maria di ponte del Piano, all'interno della quale si trovano due tra le più significative opere dell'artista, tra cui una conserva il sigillo napoleonico che l'avrebbe dovuta catalogare fra le migliaia opere d'arte italiane requisite a fine '700. L'itinerario termina con l'aperitivo all'interno de La Bottega Di Memory's, luogo in cui la magia del passato incontra le atmosfere contemporanee in un mix perfetto tra antichi e nuovi sapori 100% made in Marche. PUNTO DI RITROVO: ore 15,30 I.A.T. TOURIST OFFICE (P.zza Matteotti, 60041 Sassoferrato AN) ? COSTO VISITA GUIDATA + APERITIVO*: Adulti ? 12 euro Bambini 0-6 anni ? gratis Bambini 7-14 anni ? 8 euro PREZZO CONVENZIONATO PER UNIVERSITÀ' DEGLI ADULTI DI SASSOFERRATO: Adulti ? 8 euro anziché 12 euro * (l'aperitivo comprende un calice di vino e mix finger food). >>> Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all'evento. INFO & PRENOTAZIONI: ?+39 0732 956257 (tutti i giorni 10-13 e 14.30 alle 17.30) ? +393337300890 (al di fuori degli orari del punto I.A.T. di cui sopra) Email: iat.sassoferrato@happennines.it