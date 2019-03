Descrizione evento: Domenica 7 aprile, ore 10,30 ritrovo al Centro Ippico Circolo della Natura per costruire insieme gli aquiloni e dopo un gustoso pranzo tutti a correre per i prati della fattoria per far volare gli aquiloni.

Il costo è di 15€ per i bambini e 10€ per gli adulti.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3398322578 .

Prenotazione obbligatoria entro sabato 6 aprile ore 15.00