Descrizione evento: Il Monte Conero nel suo lato più nascosto: oltre alla macchia mediterranea e agli stupendi paesaggi e panormi, il «monte dei corbezzoli» ha anche numerosi angoli suggestivi e affascinanti! Una piacevole escursione ci porterà alla scoperta dei tesori nascosti di questa bellissima montagna! Percorso: San Pietro - Monte - Belvedere Nord - Pian Grande - Grotte Romane - Pian di Raggetti - Incisioni Rupestri - San Pietro. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 6 aprile. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 250 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale ore 9.00 parcheggio sommitale del Monte Conero, Via Monte Conero, 26, 60020 Sirolo AN, Italia,

Altri ritrovi ore 8.00 Bar Paola, Via Bruno 22, Senigallia (AN) Vedi tutti i dettagli nel nostro sito