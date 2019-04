Descrizione evento: Escursione per il ciclo di eventi "Le Marche in Cammino": percorreremo un tratto di una tappa percorsa da Fabrizio Teodori nel suo Cammino da Capergna ad Ascoli Piceno, lungo le tracce dei Camaldolesi. Sarà quindi l'occasione di parlare ancora dei cammini delle Marche e dei marchigiani in cammino! Sui sentieri dei monaci, da Poggio San Romualdo fino all'Eremo dell'Acquerella. Attraverso boschi di roverella e passeggiando sui prati d'altura, ci si immerge nel meraviglioso panorama dell'Appennino, fino a raggiunge l'eremo, edificato tra la vegetazione, a picco su uno sperone di roccia. Antica meta di pellegrinaggio, resiste ancora oggi con il suo fascino medievale. Dopo la sosta per il pranzo, il sentiero scende ancora tra i boschi fino ad Albacina, antico castello a difesa di Fabriano. Evento accreditato da AIGAE e riconosce 1 CFP. Modulo 168E-3B-19 Percorso: Poggio San Romualdo - Eremo dell'Acquerella - Albacina Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 6 aprile. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: Fabrizio (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3498751865, e-mail: f.teodori@viaggiemiraggi.org Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org Prezzo adulti: 15 €, GRATIS per le Guide AIGAE Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: + 170 m, - 760 m Tempo di percorrenza effettivo: 3 ore Lunghezza: 10 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar nei pressi dell'Hotel Borgo Antico, ore 9:30, Borgo Tufico, 30A, 60044 Albacina-borgo Tufico AN, Italia, Albacina-borgo Tufico

Altri ritrovi Jesi, parcheggio della COOP, Via Gallodoro, ore 8:15 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito