Descrizione evento:

L'Amministrazione Comunale di Castelleone di Suasa, in collaborazione con le locali Sezione A.N.C.R. (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci), A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) e la partecipazione dell’A.N.M.I.L. (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro), intende ricordare GIOVEDI' 25 APRILE, il 74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE (25 APRILE 1945) con il seguente programma:

ore 10,15 Raduno in Piazza Vittorio Emanuele II e formazione corteo per raggiungere il Monumento ai Caduti di tutte le Guerre. Alza Bandiera. Deposizione corona di alloro. Orazione Ufficiale in memoria dei Caduti per la Liberazione tenuta dal Prof. Alberto Fiorani;

ore 11,00 Santa Messa nella Chiesa di San Francesco di Paola.

Presterà servizio la Banda Musicale Cittadina diretta dal Maestro Fabrizio Persi.

E' stata invitata alla cerimonia anche l'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia, Sezione "Ciro Perugini" di Corinaldo.

Tutti gli Enti, Associazioni, Consiglieri Comunali e la Cittadinanza sono pregati di intervenire alla cerimonia.