Descrizione evento: Il Conero di notte: un'affascinante moontrekking lungo i sentieri del "monte dei corbezzoli" illuminati dal chiaro di Luna! Cammineremo alla scoperta dei suoni degli animali notturni che popolano il Parco del Conero, dei suoi stupendi panorami che anche di notte regalano emozioni uniche.

Per le 19:58 saremo al Belvedere Sud, così da assistere al sorgere della Luna Piena dal Mar Adriatico. La cena al sacco avrà luogo in questa incantevole cornice ascoltando le curiosità delle Nane Brune sul nostro unico satellite: come si è formato, la faccia nascosta, le super-lune etc.

Per l'osservazione del cielo con il laser ci sposteremo a Pian di Raggetti, dove la visuale si apre lasciando scorgere un gran numero di costellazioni primaverili: i Gemelli, il Cancro, il Toro e la Vergine. Scopriremo anche quali sono le tre luminose stelle che formano il "triangolo primaverile".

INFO

Percorso: San Pietro – Belvedere Sud – Pian di Raggetti - Monte – San Pietro

Trasporto: mezzi propri

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 18.00 di giovedì 18 aprile. Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.



INFO E PRENOTAZIONI

Niki Morganti - Guida Ambientale Escursionistica

e-mail niki@passamontagna.org

telefono (e whatsapp) 328 676 2576



Alessandra Frontini - Nane Brune

e-mail alessandra.frontini@nanebrune.it

telefono (e whatsapp) 393 038 8838

#startrekking alla ricerca delle montagne con meno inquinamento luminoso delle Marche



Un'iniziativa delle Nane Brune, blogger di divulgazione astronomica, con le guide ambientali ed escursionistiche (AIGAE) di Passamontagna - escursioni & trekking



Gabriele Pallucca che sarà presente alla serata per immortalare i momenti più belli Prezzo adulti: 20 € (servizio guida naturalistica e astronomica, vino e dolcetti) Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 200 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 6 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale parcheggio sommitale del Conero, ore 19:00, Via Monte Conero, 26, 60020 Sirolo AN, Italia, Vedi tutti i dettagli nel nostro sito