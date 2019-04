Descrizione evento:

INAUGURAZIONE GIEMME BAGNI 18

### Festa della Liberazione in Spiaggia ###

Trascorriamo una giornata in spiaggia per inaugurare la stagione del Bar GIEMME Bagni 18, direttamente in spiaggia, con i migliori drink, un ottimo pranzo di pesce e tanto divertimento latino!

Dalle 12.00 ci troviamo sulla spiaggia di Falconara

### Menù ###

Lasagna di pesce

Spiedini di pesce

Cozze gratinate

Insalata

Vino

Acqua

>>>> A SOLI 18€ (su prenotazione)

A seguire un pomeriggio di grande divertimento a ritmo di SALSA, BACHATA, KIZOMBA, BALLI DI GRUPPO con Pasiòn Latina e Dj Gigio Alpini

Info e prenotazioni 3472204888 - 3888123387