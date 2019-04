Descrizione evento: Questo corso é rivolto a chi è già in possesso di una conoscenza base di tecnica fotografica e vuole apprendere dei meccanismi di

scatto avanzati migliorando la propria capacità espressiva per un approccio sempre più consapevole alla fotografia.

Inoltre si apprenderanno le basi dello sviluppo di un negativo digitale.

Se volete dare una marcia in piu ai vostri scatti, questo è il corso che fa per voi...

Non dimenticate di iscrivervi e riservavi un posto...sono limitati!!!



Per info costi e iscrizioni



photovisioni2017@gmail.com

351 82 39 997

328 02 78 570