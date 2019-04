Descrizione evento: Romani e Romanico al Furlo lungo la via Flaminia passando per Cagli. Un passato mai scalfito, un passato di pietra "Parlante"! Natura e cultura che lungo questa antichissima strada si mescolano in un bellissimo connubio: dalle Aquile reali alla galleria romana, dall’Abbazia di San Vincenzo all’Arco di Pieia. E tanto altro! Percorso: mattina: Gola del Furlo e Abbazia di San Vincenzo. Pomeriggio: Cagli e Arco di Pieia. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 26 aprile. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: Niki (Guida Ambientale Escursionistica): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org Filippo (Guida Turistica): cell. 3478269660, e-mail: filippo.manoni@hotmail.it Prezzo adulti: 15 € (servizio guida ambientale e guida turistica) Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 150 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 8 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Bar del Furlo, ore 9:00, Via Furlo, 60, 61041 Furlo PU, Italia, Furlo

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Uliassi, SS 16 Adriatica Nord n.164, Cesano di Senigallia, ore 8:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito