Descrizione evento:

Gran festa dell’aia 2019!

Abbiamo rinnovato gli spazi e aggiunto attività per concederti una giornata ancora più a contatto con la natura e con gli animali.

Ti aspettiamo dalle 10 alle 18 presso la nostra Azienda Agricola Vivai Pascucci



-Lunedì 22 Aprile

-Giovedì 25 Aprile

-Domenica 28 Aprile

-Mercoledì 1 Maggio

-Domenica 5 Maggio

-Domenica 12 Maggio

-Domenica 19 Maggio ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:



-Laboratorio di riproduzione delle piante

-Laboratorio della pasta

-Laboratorio di disegno naturalistico

-Giochi per bambini

-Gli animali della fattoria

-Il lavoro delle api

-Escursione al parco fluviale con guida ambientale



Anche quest’anno è possibile PRENOTARE il tuo pranzo preparato da Chiama Cucina al costo di 15€! Per i bimbi in alternativa abbiamo un piatto di pasta a 5€!

Si consiglia di portare una coperta per gustarlo seduti in giardino e… perché no?!… per fare una pennichella! Oppure potrai utilizzare i tavoli che metteremo a disposizione. ‍Sono messe a disposizione anche delle griglie per bbq, ricorda di portare la carbonella! Inoltre potrai gustarti il gelato di Alice Il Gelato Delle Meraviglie , oppure bere una fresca birra di Railroad Brewing Co.

Aiutaci ad organizzare al meglio l’evento prenotando i giorni e/o i cestini, come?

Compilando il form: http://bit.ly/AiaPascucci

La prenotazione è necessaria per organizzare l’evento e per il pranzo, non vengono riservati i tavoli, si ricorda che solo l’ingresso è consentito anche senza prenotazione.

L’ingresso è di 5€ a persona, i bambini sotto i 3 anni non compiuti entrano gratis, nel prezzo sono comprese tutte le attività didattiche elencate.

Vi aspettiamo

Pascucci