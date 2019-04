Descrizione evento: Rock Hop Fest 2019 !



- 5 th Edition -



Il 17-18-19 Maggio andra' in scena la quinta edizione del Rock Hop Fest -Festival di birre artigianali e musica rock-

Sara' lo splendido belvedere (pincio) a Potenza Picena (mc) pronto ad accogliere l'evento , l

Il Groove Beer Bar si occupera' dell'organizzazione ,selezione dei birrifici e birre presenti , e inoltre la proposta food.

Protagoniste saranno le eccellenze brassicole italiane , la proposta food e la musica live .

La formula e gli orari sono venerdi 18 00 - 2 00 sabato 18 00 - 2 00 domenica 17 00 - 24 00 INGRESSO LIBERO , sara' possibile acquistare in via facoltativa il bicchiere celebrativo in vetro , a breve pubblicheremo la tap list le band presenti e il menu' food ,quindi Stay Tuned !!