Descrizione evento: Escursione ai Sibillini tra i suggestivi “camini delle fate”! Una facile camminata dal panoramico Salto della Ruffella sul Lago di Fiastra al bosco di leccio che improvvisamente si apre con lo spettacolo delle Lame Rosse! A fine escursione, relax al Lago di Fiastra e, per chi vuole, merenda a base di pecorini del Pastorello di Cupi! Percorso: Ruffella - Diga - Lame Rosse - Ruffella Trasporto: mezzi propri Quota escursione: 15 € (servizio guida ambientale), 10 € minorenni Quota degustazione di pecorini: 10 € (Pastorello di Cupi) Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 19 aprile. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 25 € (servizio guida ambientale e merenda) Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 300 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 8 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Bar Il Gatto e la Volpe alle ore 10:00, Via Sibillini, 12, 62035 San Lorenzo Al Lago MC, Italia, San Lorenzo Al Lago

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 8:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito