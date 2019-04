Descrizione evento: Ritorna la passeggiata con raccolta di erbe di campo con una facile camminata nelle campagne senigalliesi, da Borgo Bicchia fino a Sant’Angelo! Durante l’escursione impareremo a riconoscere le erbe di campo insieme a Catia, naturopata ed esperta botanica, conosceremo l’Oasi di San Gaudenzio e quali animali ci vivono, e poi, dulcis in fundo, raccoglieremo grugni, crispigni, spranie, asparagi e tante altre erbe per poi cucinarle e mangiarle! Percorso: Borgo Bicchia - San Gaudenzio - Sant'Angelo. Trasporto: mezzi propri Quota escursione: 15 € (servizio guida ambientale e riconoscimento piante), 10 € (bimbe/i fino a 11 anni) Quota pranzo: 10 € menù a base di erbe e fiori che raccoglieremo Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di mercoledì 24 aprile. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org Catia (Esperta di erbe): cell. 3470779261 Prezzo adulti: 25 € (servizio guida ambientale, riconoscimento piante, pranzo) Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 170 m Tempo di percorrenza effettivo: 1 ora Lunghezza: 4 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Senigallia (AN), Centro Sociale S. Angelo, ore 8:30, Borgo Marzi, 12, 60019 Sant'Angelo AN, Italia, Sant'Angelo Vedi tutti i dettagli nel nostro sito