Descrizione evento: Pasquetta a Poggio San Vicino La minera di manganese Escursione Naturalistica 22 aprile 2019 Il piccolo borgo arroccato di Poggio San Vicino, di antica epoca romana, sara' il punto di partenza della nostra escursione dove andremo alla scoperta della vecchia miniera di manganese, una delle varie coltivazioni ferrifere presenti nel complesso montuoso compreso tra il Monte San Vicino e la Gola della Rossa. Ci inoltreremo nella vegetazione circostante fino ai Ginocchielli di San Romualdo, monaco eremita che aveva scelto questi splendidi luoghi come dimora di pace e beatitudine. Al rientro ci attende un ristoro curato dalla Pro Loco di Poggio San Vicino per condividere questa giornata di festa all'aria aperta e in ottima compagnia tra natura, storia e arte. Nel primo pomeriggio possibilità di visita guidata al borgo e ai vari monumenti con la Proloco di Poggio San Vicino. Ritrovo Porta Pia Cingoli ore 8 Ritrovo Santa Maria Assunta a Poggio San Vicino ore 8.30 Santa Maria Assunta Partenza ore 9.00 Durata 5 ore Lunghezza 13 km. Dislivello 600 mt. E Escursionistico 15 euro (12 per i possessori dell’ E-card e proloco Poggio San Vicino) bambini fino ai 5 anni gratis 6-11 anni 8 euro Puoi prenotare dal sito www.marchescursioni.it email: marchescursioni@gmail.com Via Whatsapp/sms al 373-7526074 (NO CHIAMATE) indicando il nome e cognome e il numero di persone. Telefonando al numero 366-5231976. (se non rispondiamo lasciate sms o richiamiamo noi appena possibile)