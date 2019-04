Descrizione evento: Finalmente in arrivo lo spettacolo con protagonisti TUTTI gli iscritti dei nostri corsi di teatro: dai 6 ai 55 anni, tutti sul palcoscenico per uno spettacolo all'insegna del divertimento e dei ricordi!





THE DARK SIDE OF CARTOONS.



Uno strampalato talk show in cui una squadra di massimi esperti di fantomatiche ed assurde discipline sociologiche mette sotto esame la figura del quarantenne medio odierno, tentando -con approccio scientifico più o meno discutibile- di spiegarne i disagi, le situazioni, lo status, partendo dall'ipotetica origine "di tutti i mali": i cartoni animati anni 80!







Venerdì 31 maggio alle ore 21

al Cinema Teatro Lux di URBANIA (PU)







Ingresso euro 10

possibilità di prenotazione biglietti al 347 4784726 (a partire dal mese di maggio)



(apertura botteghino: il giorno stesso dello spettacolo, dal pomeriggio, oppure nei giorni precedenti in concomitanza con gli orari di apertura del Cinema)





www.eteventieteatro.com