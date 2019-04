Descrizione evento: DESCRIZIONE: Il corso ha lo scopo di portare a conoscenza la biodiversità che si trova in spiaggia, soffermandosi in particolare sulle specie vegetali tipiche dell’ambiente dunale, sul Fratino, sul Rospo smeraldino e su altri animali che è possibile osservare lungo il litorale. Il corso è aperto a tutti e si rivolge in particolare alle guide ambientali escursionistiche, così da offrire alcuni spunti per l’organizzazione di escursioni in contesti diversi dal solito (montagne, boschi, ecc…) sia agli escursionisti che alle scolaresche. Il corso si rivolge anche a tecnici e professionisti che si occupano di valutazioni ambientali, educatori, insegnati, laureati e studenti universitari in discipline naturali, ambientali e biologiche, e chiunque che per lavoro o passione voglia partecipare ad un momento di incontro formativo. Il docente del corso sarà Niki Morganti, responsabile per il Comune di Senigallia del Progetto di tutela dell’ambiente dunale senigalliese. Il corso si attiverà con un minimo di 5 partecipanti. PROGRAMMA: 9:00-13:00 - Registrazione partecipanti - Cosa è il litorale - Come si forma una duna - Zonazione di una duna - Piante psammofile e alofile - Normativa sulla tutela della flora dunale - Il Fratino: descrizione, riconoscimento, status di conservazione e tutela - Il Rospo smeraldino: descrizione, riconoscimento, status di conservazione e tutela - Altre specie faunistiche osservabili in spiaggia - Conchiglie rinvenibili sulla battigia 13:00-15:00 pausa pranzo 15:00-18:00 - Escursione in spiaggia per riconoscere e identificare alcune specie floristiche, il Fratino e gli altri uccelli presenti lungo la costa, il Rospo smeraldino - Simulazione di un laboratorio didattico sul riconoscimento e la catalogazione delle conchiglie PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro venerdì 10 maggio Prezzo adulti: 25 € per le guide AIGAE - 30 € per tutti gli altri Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Club Nautico, ore 9:00, Via Darsena, 3, 60019 Senigallia AN, Italia, Senigallia Vedi tutti i dettagli nel nostro sito