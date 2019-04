Descrizione evento: La Pro Loco Fabriano, in collaborazione con ASD Pedale Stracco Fabriano e con Condotta Slow Food Fabriano, organizza la PRIMA EDIZIONE della PEDALODEGUSTO – PEDALATA ENO GASTRONOMICA NON COMPETITIVA in MOUNTAIN BIKE, E-BIKE o GRAVEL. Il percorso di difficoltà MEDIA, lungo 25 Km e con un dislivello di circa 600mt, è aperto a tutti gli appassionati di Mountain Bike, E-Bike, Gravel e del Gusto e si snoderà, con partenza e arrivo in Piazza del Comune, sui sentieri e le strade di alcune delle frazioni fabrianesi. Durante la pedalata sono previste alcune tappe con degustazioni a base di prodotti tipici del territorio fabrianese: salumi, formaggi, mieli, olio, prodotti da forno, accompagnati da Birre artigianali e vini di produttori locali.