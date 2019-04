Descrizione evento: In occasione della Festa del Lavoro, tornano all'Agriturismo La Campana fiori ed erbe spontanee! Un ricco menù per valorizzare al meglio i doni della Primavera in Campagna.



Tra le erbe e i fiori utilizzati: senape bianca, ortica, malva, calendula, sambuco, pratoline, rose



Vi aspettiamo!