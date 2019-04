Descrizione evento:

Movesi l'amante: un racconto agito e parlato sui ragazzi di Leonardo.

di e con Luca Scarlini

Il monumento a Leonardo scolpito da Pietro Magni, di fronte a Palazzo Marino, raffigura ai piedi dell'artista che più ha determinato l'immagine di Milano, i quattro giovani artisti che furono associati a lui, per la vita e nell'arte, definendo uno stile leonardesco destinato ad avere vasto successo. Le biografie sono spesso confuse, tra una Factory rinascimentale, amori e relazioni con la corte degli Sforza. Marco D'Oggiono, Giovanni Andrea Boltraffio, Cesare da Sesto, e Andrea Caprotti detto il Salaino, o Salaì, ossia Saladino, usato nel Morgante del Pulci, come figura del diavolo. Proprio lui, al secolo Gian Giacomo Caprotti, è la figura più ambigua, nella luce di una relazione strettissima, in cui il ragazzo terribile, dal volto androgino, dettava spesso le condizioni, comparendo secondo molti come modello in opere celeberrime del maestro, tra la Gioconda e l'Ultima cena. L'idea è quindi quella di un racconto su queste figure in relazione a Leonardo, avendo per la musica un liutista che esegua brani dei musicisti (come Agricola, Compere o Martini) che erano alla corte del Moro e qualcosa dalle belle musiche di Roman Vlad per lo sceneggiato di Renato Castellani del 1975 con Philippe Leroy, in cui spiccava la bella canzone Movesi l'amante, su parole di Leonardo, cantata da Ornella Vanoni, da cui è tratto il titolo.





Luca Scarlini, saggista, drammaturgo, storyteller in scena, spesso insieme a cantanti, attori e anche in veste di interprete. Insegna all’Accademia di Brera e in altre istituzioni italiane e straniere; collabora con numerosi teatri e festival in Italia e all’estero. Collabora con Radio3 e ha scritto in molti contesti delle relazioni tra musica e società, intervenendo nei programmi di sala di vari teatri europei, curando anche rubriche per il Teatro Regio di Torino; suoi testi sono tradotti in numerose lingue. Tra i suoi libri: La musa inquietante (Cortina) Equivoci e miraggi (Rizzoli), D’Annunzio a Little Italy (Donzelli), Lustrini per il regno dei cieli (Bollati Boringhieri), scrive regolarmente su “Alias” del Manifesto e su “L’Indice dei Libri”.

13 APRILE 2019 Ore 21.00

Per Info e prenotazioni 3895450774