Descrizione evento: In occasione dell assemblea generale annuale LAMANOAPERTA presenta

MERENDA CREATIVA

Un appuntamento rivolto alle famiglie, ai bambini e a tutte le persone che vogliono trascorrere un pomeriggio in natura e in compagnia

Trascorreremo il tempo della merenda in un meraviglioso spazio in natura dove giocare, insieme e condividere momenti ed esperienze di vita.

Sarà un momento per conoscere il progetto di educazione in natura 2-10anni attraverso una modalità più esperienziale.

Consigliamo abbigliamento comodo e che faccia sentire mamme e bimbi liberi di sporcarsi