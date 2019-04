Descrizione evento: ????LINK UFFICIALE E MODULO DI ADESIONE: https://bit.ly/2UTXVXD



????Ebbene si, date le continue insistenze a volte sfociate in minacce, I diari dell'Africa Twin organizza il primo motogiro nelle Marche! Appuntamento fissato per Domenica 19 Maggio 2019.



?????Sarà un'occasione per conoscerci finalmente di persona, percorrere insieme belle strade marchigiane ma soprattutto fare quattro chiacchiere sui viaggi e sulle moto che ci aiutano a realizzare i nostri sogni.



????L'evento è totalmante gratuito, aperto a tutti e l'itinerario è studiato per tutti i tipi di moto. Per chi non volesse prendere parte al motogiro, c'è la possibilità di venire direttamente al pranzo e sfondarsi di cibo!



******************

PROGRAMMA:

******************



??ORE 10:00 - INCONTRO

Incontro presso l'area di servizio Repsol Jesi Ovest.

Link Maps: https://bit.ly/2FvwRsD



??ORE 10.30 - PARTENZA

Partenza del motogiro. Ho studiato un itinerario che ci permetterà di percorrere alcune delle belle strade delle Marche.



??ORE 14:00 - PRANZO

Pranzo barbecue e birra artigianale presso il Birrificio Godog di Jesi.

Link maps: https://bit.ly/2Omofr9



??ORE 15:30 - VISITA BIRRIFICIO

Visita guidata al Birrificio Godog. Per l'occasione e solamente per noi la visita sarà totalmente gratuita e potrete scoprire l'intero processo di produzione della birra artigianale Jesina.



??ORE 16:00 - CHIACCHIERE DA BAR E RIENTRO LIBERO

Chiacchieriamo di moto, di bar, di viaggi in moto, di Africa, di tortellini e di panzerotti. Foto di gruppo e rientro libero.



E TU? SARAI DEI NOSTRI?



????LINK UTILI

SITO:

https://www.idiaridellafricatwin.com



FB:

https://www.facebook.com/IdiaridellAfricaTwin



IG:

https://www.instagram.com/idiaridellafricatwin



YT:

https://www.youtube.com/c/idiaridellafricatwin